李姓男子今年8月間載女友行駛國道一號南下台中玩，與曾姓男駕駛發生行車糾紛，晚間9時許曾男在潭子路段將車開近李車，兩車併行時突然開車窗舉槍朝李開1槍，子彈破窗並擊中他左手腕，李男驚覺中槍忍痛下交流道報案。曾男到案供稱，李多次對他閃車大燈，他誤以為是仇家才開槍，台中地檢署依殺人未遂等罪將他起訴。

起訴書指出，42歲曾男在今年8月間於潭子區圓通南路的便利商店附近，以5萬元向張姓男子購買2支改造手槍及56顆子彈。曾男在8月21日晚間開車載劉姓女友沿國道1號高速公路由苗栗往台中行駛，途中與載女友南下旅遊的李男發生行車糾紛，曾男在晚間9時34分行經潭子路段時，將車開至李車右側，打開駕駛側車窗，持1把改造手槍朝李車右前車門開1槍，子彈貫穿車窗擊中李男左手腕。

李男驚覺中彈，忍痛開車由中清交流道離開高速公路，撥打119求救，經送醫急救，所幸傷勢無大礙。曾男犯案後，從中港交流道駛離高速公路，開車到友人住處，請友人將他的金色車身烤漆成白色，並將車藏放在友人倉庫。

警方獲報後，調閱行車錄器與沿線監視器進行分析，追捕開槍兇嫌。

在3天後循線到曾男位於太平住處查緝，查扣海洛英、針筒及電子秤等物，並帶警方到苗栗起出改造手槍2枝及子彈55顆。曾男坦承買槍、開槍。劉女作證指出，她在路上睡著了，因被槍聲驚醒詢問男友發生何事？男友只說他跟人發生行車糾紛。

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