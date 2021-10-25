矽品800多名工程師利用假日化身森林清潔隊員，淨山台中5條熱門登山步道。（矽品提供／王文吉台中傳真）

矽品800多名工程師利用假日化身森林清潔隊員，淨山台中5條熱門登山步道。（矽品提供／王文吉台中傳真）

10月25日是「清潔隊員節」，矽品為致敬清潔人員，鼓勵800多名工程師利用假日化身森林清潔隊員，9至10月間共動員2500人次淨山台中5條熱門登山步道，除感謝清潔人員無論晴雨終年辛勞付出，維護城市與山林的整潔，並鼓勵員工登山健行或跑步健走，親近大自然。

「矽品森友會-環保公益齊步走」為疫情後首場員工活動，為能兼顧防疫安全、運動健身與環保公益，矽品鼓勵員工以登山健行或跑步健走的方式，前往大坑1、2、9號步道及大肚萬里長城步道、烏日知高圳步道親近大自然，同時撿拾林中菸蒂、飲料瓶或廢棄物等守護環境，

矽品表示，自2019年認養大坑2號步道，發現清潔維護只靠清潔員人力清潔，假日期間人潮眾多，致使清潔人員背負沉重垃圾奔波山林間，若每位登山者能愛護山林，且將垃圾攜帶下山，不僅能減輕步道清潔員的負擔，也能還給山林青山綠水的本來面貌。

矽品發動員工親近山林，並隨手拾垃圾，減輕清潔隊員負擔。矽品指出，此次參與約2500人次，員工各自邀請自己親朋好友一起參與，登山健行與跑步健走累積總時數超過4000小時，總距離近2萬2千公里，相當於環台18圈。

矽品為落實環保理念，今年特別規劃大坑步道線上環境教育知識導覽與隨堂測驗，加深員工對大坑自然生態的認識，總計有851位員工完成大坑步道環教知識小考，成為環保小尖兵。