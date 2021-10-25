台北一名正妹網友到醫院照顧開刀的妹妹，叫了便當、飲料外送，請外送員送到醫院後棟門口，但送飲料的外送員卻回她「我在太平間這邊等妳可以嗎？」讓正妹網友一臉問號，問了路過的醫護知道真相後，才知是外送員不想送，超差態度讓她傻眼。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，指她陪妹妹到醫院開刀，期間叫了便當、飲料共兩份外送，傳訊息請他們送到醫院後棟門口，便當的那份外送員順利送達，讓她備感貼心多給了100元當小費，然而送飲料的外送員卻說不知道後棟在哪裡，摩托車不能進去，回說「我在太平間這邊等你可以嗎？」，讓原PO以為，他真的在太平間那棟樓附近等她取餐。

但原PO提著便當到處走，都找不到太平間在哪，只好詢問路過的醫護人員，而2名醫護人員一聽，搞不懂一位正妹為何要提著便當找太平間，直到看到外送員訊息後才大笑，明白告訴原PO，外送員的意思是他不想送，「太平間一般人也不能過去啊」，讓原PO又氣又傻眼，直呼這外送員態度太差，最後是在外面大門外找到飲料。

而網友們看完貼文後，紛紛留言：「問他在哪一格啊？」、「沒順便說自己躺在哪一櫃，這樣容易找嗎」、「太平間等妳驗屍嗎？」、「他怕飲料退冰」、「他應該是先去躺好了」，還有人表示，「他如果知道妳是正妹，就會後悔了」、「妳拍一張自拍照，天國也會幫妳送」。