第一次參賽在初賽中僅拿到佳作的陳柏廷，即使已上大學仍想爭一口氣，在金牌夫妻檔指導下，獲得工業控制職類金手獎。（東石高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年拿到電氣裝配職類第5名的顏子翔，去年在教育部工科技藝競賽獲得優異成績，錄取彰化師範大學。（東石高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立東石高中電機科主任唐山林和太太陳柏妤多年來指導學生參加全國技能競賽多次穿金戴銀，光金牌就拿到6座，夫妻倆強強聯手，被稱是金牌夫妻檔，像陳柏廷去年第一次參賽只拿到初賽佳作，即使已上大學仍想爭一口氣，在金牌夫妻檔指導下，捲土重來，日前在第51屆全國技能競賽，獲得工業控制職類金手獎。

唐山林與陳柏妤進入東高任教10多年，10年來在全國技能競賽決賽和全國中等學校工科技藝競賽共教出6名金牌、金手獎，唐山林說，東高職科要先從「書讀好」出發，不同於多數人認為選手只要練好技術就好，電機科選手科排成績都是名列前茅。

像今年拿到工業控制職類金手獎的陳柏廷和電氣裝配職類第5名顏子翔，兩人國高中都是同學，原本對讀書都沒興趣，陳柏廷國中還是棒球隊選手，兩人進入東高後，得知當選手條件，除技能要好，成績也很重要，因此常相約念書讀書，感到疲憊時再一起跑操場，果然在高一就獲選為儲備選手。

陳柏廷和顏子翔去年在教育部工科技藝競賽獲得優異成績，分別錄取國立高雄科技大學及國立彰化師範大學，今年南區初賽，陳柏廷及顏子翔分別拿下金牌及銅牌，帶領學弟進軍勞動部全國技能競賽決賽，最後一舉拿下金牌及第5名的佳績。

陳柏廷說，他從小由爺爺、奶奶扶養長大，選手之路碰到不少挫折，第一次參加全國技能競賽僅拿下佳作感到非常不甘心，經過主任開導後，雖然已考上大學，仍想挑戰自我，在東高協助下，向大學請公假回東高訓練，再戰第51屆全國技能競賽，初賽就拿下金牌「內心非常激動」，也激勵自己挺過更嚴格訓練，果然扛住壓力，獲得全國金牌。

東高校長蔡吉郎說，「書讀好，競賽好，好技藝」是學校推動的三好目標，包括東商職科今年國立科大錄取人次再創新高，機械與電機跨科合作的「智慧綠能流動廁所」也於15日拿下萬潤科技2021創新創意競賽全國銅獎，另目前各職種選手推續努力中，希望延續全國技能競賽氣勢，於11月舉辦的教育部技藝競賽再創佳績。