2011年接演九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》的女星陳妍希，完美詮釋女主角「沈佳宜」清新脫俗氣質，陳妍希因此爆紅，得到「國民女友」封號，如今已成為人母的陳妍希，兼顧工作與家庭之餘，仍抽空透過社群平台分享生活點滴，昨曬出一組全新美照，穿上低胸禮服讓人為之驚艷，網友直呼陳妍希狀態真的太好了。

陳妍希走紅後，事業版圖拓展到大陸，也因此覓得良緣，2014年她接演于正版《神鵰俠侶》，飾演「小龍女」的她，跟扮演「楊過」的陳曉相戀，相差4歲的姊弟戀最終修成正果，同年生下兒子「小星星」，不但一家三口幸福美滿，陳妍希產後甩掉嬰兒肥，可謂亮麗復出。

成為人妻、人母後的陳妍希，持續演藝工作人氣依舊不減，昨天陳妍希在微博曝光一套全新美照，照片中她將一頭黑色微捲長髮放下，身穿微心型領低胸白色拖尾禮服，搭配簡單的鑽飾，襯托白皙香肩、豐滿美胸，禮服的貼身剪裁設計，完美展現陳妍希的纖細婀娜S曲線，整體造型看上去相當減齡。

陳妍希最新美照露肩又露胸，S曲線藏不住。(取材自陳妍希微博)

陳妍希似乎也相當滿意這次的造型，寫下：「今天是歌手夢，覺得開心」，粉絲看了順勢敲碗要她新專輯快點安排一下，「歌手要重出江湖了嗎」，並對於她這套造型感到驚艷，狂讚「妍希狀態也太好了吧」、「歌手希太美了」，直呼這造型非常適合氣質清新的她。