台中南區大忠南街的麻園頭溪的護欄外斜坡25日上午8點多，出現一名男子情緒激動持刀還不斷高喊「我要懺悔！」，經民眾報警，警消到場發現男子已持刀切下左手食指，且將刀子將自己含有證件的皮夾及手機都丟下溪裡，甚至揚言要跳溪，經警、消不斷安撫他，他才願意乖乖上救護車就醫。

這名男子約30歲，早上8點多就在大忠南街的麻園頭溪的護欄外斜坡，高喊「我要懺悔！」並右手持刀割自己左手食指，隨即把刀丟到溪裏，食指連皮帶肉血肉模糊的還掛在手掌上，還噴濺出鮮血，讓路過民眾嚇到報警。

但警消到場，男子情緒更加激動，揚言要跳下麻園頭溪，警方只好和消防救護人員聯合安撫，互動過程中發現男子意識混亂，且答非所問，經勸了許久，他才願意上救護車到中山醫學大學附設醫院就就醫，唯男子不願透露任何自己的身分或相關資料，轄區台中市警局第三分局勤工派出所將持續關懷並了解男子自殘原因。

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