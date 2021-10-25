但同案的鄉代會主席王宏銘卻無須停職，引發地方熱議直呼不公平。（本報資料照片）

彰化縣大城鄉民進黨籍鄉長蔡鴻喜，去年因貪汙收賄遭羈押停職，11月6日交保，13日復職，沒想到復職未滿一年，本月一審判決4年6月，遞奪公權6年，短短一年停職復職又停職，但同案的鄉代會主席王宏銘卻無須停職，引發地方熱議直呼不公平，彰化縣政府民政處表示，民意代表涉犯貪污罪須判刑確定，才會依法解除職務，因此沒有停職問題。

大城鄉長蔡鴻喜、鄉代會主席王宏銘，自2018至2019年間，勾結角頭並找白手套，向星能、麗陽，與朕豐等三家公司，恐嚇勒索近3000萬元，5人實際共得手2760萬元，去年11月遭檢方起訴後，彰化地院15日做出宣判，蔡鴻喜違反《貪汙治罪條例》遭判刑4年半，王宏銘與黑道角頭張秝綸恐嚇取財罪各3罪，分別遭判處3年至判處6年半不等。

去年審理期間，蔡鴻喜被羈押，彰化縣政府依地方制度法規定將蔡鴻喜停職，指派前參議、現任水資處長馬英傑代理鄉長，直到交保復職後，不到一年又停職，而涉犯同案的主席王宏銘卻不用， 引發地方熱議，不解為何主席罪更重，卻不用停職。

彰化縣政府民政處表示，依照地方制度法第78條規定，鄉鎮市長因涉嫌貪污治罪條例等罪，一審被判有期徒刑，會被停職，但民意代表則是依第79條規定，犯內亂、外患、貪污或組織犯罪防制條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，才能依法解除其職權或職務，因此沒有停職問題。

民政處也說，目前尚未收到鄉長蔡鴻喜相關判決，但經詢彰化地院指出21日已發文送件，待收到判決後，會盡速請示縣長辦理派代，避免讓鄉公所業務停擺，至於人選部分則尚未指示，一切等收到判決後，會立即做出最適當的處裡。