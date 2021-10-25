第12輪公費疫苗台北市接種量能不足，讓地方再度與中央互踢皮球，北市副市長黃珊珊砲轟，每次中央都最後一刻才宣布，讓她氣到拒接衛福部長陳時中電話，對此陳時中今回應，請黃珊珊不要生氣，強調指揮中心未與北市府結下樑子，因此疫苗絕對沒有少給北市，是接種站開太少所致。

陳時中今赴立院衛環委員會備詢，國民黨立委李貴敏質詢時提問，為何北市會發生疫苗接種量能不足的問題？新竹市卻是疫苗多到沒人打，質疑中央因與市長柯文哲的私人恩怨在分配量上大小眼。

對此陳時中強調，他與柯市長沒有私人恩怨，跟副市長黃珊珊也沒有結下樑子，請黃副市長不要生氣，因為疫苗分配量絕對沒有少給北市府，否則不太可能前幾天北市還在抱怨疫苗一次給太多。

陳時中歸納，北市的疫苗接種爭議，第一點在於分配量，但北市所拿到的數量都是最多的，因此問題出在開設的接種量太少，各地方政府都是盡全力加開接種點，但北市卻顧及疫苗接種正確性，將各廠牌疫苗設置專區施打，因此造成塞車。

陳時中在面對藍委蔣萬安質詢時也提到，北市府這次在設置疫苗接種站，太過依賴聯醫體系，造成醫院內醫療人力短缺，也讓接種量蒙上陰影，因此中央才緊急接手，運用早在五月就儲備好的退役醫護團隊共一千兩百人，才能在五個接種站幫上忙，減輕第一線醫護的壓力。

陳時中強調，自己曾與基層醫療機構開過協調會，發現只要給出合理的補貼，大家都願意幫忙，建議北市多開幾個基層接種站因應人潮，最近台北市副市長蔡炳坤也同意此案，打算多開幾間診所幫忙。