基隆市長參選人謝國樑上周喊出10年創造300億元收入目標，成立「城市幸福基金」，今日再度公布新政見，計畫結合環保與公益，推出「Let’s go電動一下」政策，只要符合資格，並配合政府一同推動公益、幫助弱勢，即可免費獲得一台電動機車，首波目標2026年達5萬台。

謝國樑表示，「青貧族」、「月光族」幾乎已是年輕人的代名詞，他理解年輕人缺乏財務自由的苦，特別是剛出社會的新鮮人，處境更是日益艱困，但國家、社會似乎忽略，甚至低估其壓力，現今又面臨高齡化社會，很可能是壓垮年輕人的最後一根稻草，因此，他與8、9年級的市民交流後，決定推動此計畫，希望減輕年輕族群的生活負擔。

他指出，基隆年輕人第一部機車，就應該是電動機車，計畫鎖定年滿22歲以上、在基隆設籍滿3年以上，且持有駕照滿1年以上即有資格，若家中有老舊機車可以汰舊換新，則更可優先申請，除上述要件外，最重要的是，配合政府成為公益計畫的小幫手，擔任弱勢團體志工，推動公益、幫助弱勢，一起將基隆打造成亞洲最有愛的城市。

謝國樑提及，「Let’s go電動一下」計畫，搭配「團購、行銷、共享、公益」4大主軸，政府透過團購或大量採購，降低取得成本，以創新的行銷手法產生收益，再與車聯網合作，設計回饋分潤，讓電動車與UBike共存，更進一步達成「淨零碳排」目標。

此外，謝國樑說，除了電動機車外，基隆的電動公車汰換雖已有初步評估，但進度目前也是牛步化，未來他會從開創出來的財源，撥一部分實行環保低碳的綠能大眾運輸系統，相信這也是世界趨勢。