俗話說人不可貌相，海水不可斗量，有些人外表看起來彬彬有禮，但其實在熟人面前，行為舉止猶如脫韁野馬，《搜狐網》就點名3大星座外表斯文，但是內心卻十分狂野。

金牛座：

金牛座看起來乖順、一聲不吭，日子也過得十分低調，從來不會刻意引人注意，但其實他們只是保護意識較高，一旦走進金牛座的內心，就會發現看起來斯文有禮的他們愛瘋愛鬧，內心狂野叛逆，想要肆無忌憚做自己，又忍著欲望去努力。即便面對感情，他們也是愛得轟轟烈烈，對另一半的要求很高，絕對不會將就，他們只是表面看起來好說話，其實很有自己的主見。

獅子座：

外人對獅子座的印象不外乎是成熟穩重、格局大，做事情不應付了事，是個能成大事的人。但其實獅子座骨子裡還是個小孩子，私下面對熟人的時候會展現幼稚呆萌的一面，玩起來十分瘋狂，面對愛情更是愛得轟轟烈烈，每段感情對他們來說都是特別的回憶。

射手座：

沒認識射手座之前，大家都覺得他們個性乖巧、安靜內斂，但關係混熟之後就會發現他們狂野的一面。而且射手座內心細膩，容易在人前戴著面具，平時的喜怒哀樂都藏在心裡，不會輕易顯露出來，除非你真正走進他們內心。面對愛情，他們也愛得熱烈，會付出所有精力，只是分手後他們也絕不會吃回頭草。