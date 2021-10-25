亞太電(3682)強攻新經濟，運用資通訊技術優勢，自107年攜手嘉義市政府展開「空氣品質感測物聯網」布建計畫，透過環境品質感測物聯網，蒐集環境資料，進行大數據分析，有助於空污防制，協助嘉義市形成密度全國第一之感測物聯網。嘉義市政府今年更針對200個空品微型感測器點位，劃分12區，進行分群管理，並標定市內5大PM2.5污染熱區，因地制宜擬定改善策略，改善熱區污染。

亞太電運用資通訊技術，積極拓展ICT、IoT解決方案，協助政府、企業數位轉型，至今協助全台多達7個縣市政府導入空氣品質感測物聯網，在環境物聯網領域的成績表現亮眼，全力把關台灣的空氣品質。

今年初更因大環境氣象擴散條件不佳，導致區域空氣品質濃度相對較差，1至9月行政院環境保護署嘉義監測站PM2.5平均濃度較去年同期上升，然而嘉義市仍積極克服先天劣勢，攜手亞太電應用空品感測物聯網，針對市內熱區污染特性導入對應的管制措施，促成5大PM2.5污染熱區濃度降低，今年截至9月止平均濃度較去年同期改善8.4%，其中又以東市場改善成效尤為顯著，較去年同期改善11.9%。