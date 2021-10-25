澳洲網球協會指出，未施打新冠肺炎疫苗的球員，仍可以參加明年的澳洲網球公開賽，不過出賽前必須先接受14天隔離檢疫，確定健康無礙才能上場比賽。

澳洲網球協會寄了一封備忘錄給WTA球員工會，提到已經接種新冠肺炎疫苗的球員，可以不用隔離檢疫就能出賽，但未施打疫苗的球員，抵達澳洲墨爾本之後，必須先在檢疫旅館進行14天隔離檢疫，也要求選手們在政府官方正式公告前，不要散播這些資訊。

上周二墨爾本所在的維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews），職業網球頂尖球星們最好完整施打兩劑新冠疫苗再參加澳網，如果沒有打好疫苗，可能不會發給入境簽證，移民部部長霍克（Alex Hawke）也證實，不會放寬對網球選手的規定，這也讓一直都不想打疫苗的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）可能無法前往衛冕。

不過職網協會這邊收到的訊息，是澳洲網球協會還在跟政府溝通，希望可以有兩全其美的方式，也請職網協會這邊再多等幾天，給他們時間，該備忘錄也提到，完整接種兩劑疫苗的選手，可以從今年12月1日起抵達澳洲，也不會要求進行隔離檢疫或必須在泡泡區訓練，但還沒打完疫苗的球員，限制就會比較多，也必須定期接受新冠肺炎檢驗。