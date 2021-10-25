中油桃園煉油廠24日下午2點多在竹圍外海進行例行性檢查時，發現備用中的浮蛇管滲漏，2個小時即修復完成，總計漏油約500公升，在海上形成油花，中油指出，因量少難回收，目前緊急以油分解劑除污，並派員24小時巡護，待明日海象佳時再重新檢視修復。

桃園區漁會則表示，因今日海象不適合出海，目前未有漁民通報，會持續關注了解。

中油指出，桃園煉油廠在竹圍外海設有2個卸油平台，大型油船卸油後，由輸油管連結到煉油廠，中油「桃油9號」工作船24日下午例行性巡檢時，發現竹圍外海約5、6公里處的備用浮蛇管有滲漏情況，除緊急放置攔油、吸油棉索攔截，並依規定通報相關單位。

中油說，第一時間緊急修復滲漏蛇管，目前已無持續滲漏，總計約滲漏500公升，僅在海上形成油花，無漂溢到岸邊或釀其他更大污染，因連2日海象不佳，浪高達3.5公尺，吸油棉索無法發揮效益，已改用油分解劑除污，並持續派船監控，將待海象趨緩後全力除污跟重新巡檢修復。

海管處指出，第一時間獲報即派員監控，中油下午13點也赴海管處專案報告，海保署將調查污染情況，研議是否以《海洋污染防治法》開罰。