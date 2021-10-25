蔡英文總統提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬一說，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑直言此說直接把「兩岸變兩國」。蕭旭岑今接受媒體人黃光芹採訪時表示，美中現在正為線上拜習會在磋商，所以對蔡的兩國論冷處理，但冷處理不代表沒事，處理這議題一定要小心。

黃光芹認為，蔡的互不隸屬說，只是對現狀的一個描述。蕭旭岑則不認同這樣的說法，蕭認為這樣的說法違反憲法，民意或許不了解憲法，但蔡英文或是民進黨黨公職作為政治人物，有實權，也能修法，若不認同現行憲法，就應該修憲或制憲，而不是扭曲憲法，若是做不到修憲，就應該好好行憲。

蕭旭岑強調，兩岸的關係，要精確的講，應是互不承認主權，互不否認治權，兩岸關係不是兩國關係；兩岸分治70幾年，我們包含他們，他們也包含我們，這是「互相包括」，民眾聽起來好像荒謬，但正因為如此，在國際政治上反而是個機會，兩岸才有基礎可以談，分開了就沒基礎可談，中華民國憲法就是保障兩岸能和平對談的資產。

蕭旭岑也解釋，民進黨說中共不同意一中各表，這是不對的，大陸國家主席習近平跟政協主席汪洋，在重要場合都說堅持一個中國「與」九二共識，而不是一個中國「的」九二共識，代表這其中還保有彈性，這代表我們在台灣怎麼講，他們沒意見。

蕭旭岑憂心的是，兩岸關係有任何變化，首當其衝的都是人民，蔡政府不告訴人民真相，用似是而非的說法去造成誤解，把民間的誤解當成支持自己的民意，民眾對憲法可能不了解，但美國跟大陸都很清楚，蔡政府有義務告訴人民能不能維護國家安全。