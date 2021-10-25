中醫大新竹附醫介紹「南瓜芝麻起士球」、「南瓜椰香鄉村燉飯」及「南瓜海鮮濃湯」三道簡單美味的南瓜料理。（羅浚濱攝）

西洋萬聖節要到了，在國外會將南瓜挖空做成南瓜燈放在門口嚇阻惡靈，節慶過後可千萬別丟棄，中醫大新竹附醫營養師黃琳惠指出，南瓜肉富含β-胡蘿蔔素，可降低罹患攝護腺癌的機率，可是解「男」言之隱的好幫手！

黃琳惠表示，一般男性攝護腺及精蟲中鋅含量極高，而在慢性攝護腺炎與攝護腺癌患者的攝護腺液中，發現到鋅含量明顯低於健康者，而南瓜籽含有鋅，能夠維護攝護腺健康，每100公克南瓜籽就有9.4毫克鋅，衛福部建議每日以1份堅果種子，取代油脂有益身體健康。

同時，每100公克南瓜含有2000微克的β-胡蘿蔔素，具抗氧化能力，有助於防止身體受自由基損害。體內β-胡蘿蔔素濃度較高者，罹患攝護腺癌的機率約可降低45％，建議平時可用南瓜取代白米當主食，增加β-胡蘿蔔素的攝取。

「吃南瓜也好處多多！」黃琳惠說，南瓜富含β-胡蘿蔔素、維生素A、C、E及葉黃素，抗氧化效果好，能夠幫助視力保健，目前孩童普遍使用3C產品，多吃南瓜可使眼睛明亮，雖不是治療近視跟眼疾，但是3C族必備的超級食物之一。

另外，小朋友挑食不愛吃蔬菜，不少大人也有排便不順暢問題，可以試試南瓜入菜烹調，甜甜的好的富含膳食纖維好吃，更可使排便好順暢。

營養師黎姵吟提醒，要預防攝護腺肥大，建議飲食清淡、少油，避免高脂肪、刺激性食物、酒精及抽煙，可適量食用保護攝護腺營養素，睡前勿喝大量的水，減少夜尿、憋尿，並養成規律的運動習慣

在萬聖節前夕，營養師黎姵吟和與主廚何文正聯手推出「南瓜芝麻起士球」、「南瓜椰香鄉村燉飯」及「南瓜海鮮濃湯」三道簡單美味南瓜料理，大小朋友都可享用。