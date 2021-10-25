北市張姓民眾日前在北門廣場散步，發現小柴犬在原地打轉，還發出微微的哀鳴，隨即將柴犬就近帶到派出所協尋，直到柴犬主人接到員警的電話，才放下心中大石，高興地到警局領回愛犬，並感謝員警的細心照顧，讓小柴犬能回到主人懷抱。

張姓民眾看到後，一度在原地等候狗主人，但因遲遲不見，才到派出所求助，員警準備水以及狗罐頭給柴犬食用，並詢問附近派出所是否有民眾報案，經過幾番波折，終於找到狗主人，並確認品種、性別、顏色等，順利聯繫上狗主人。

狗主人一走進派出所，柴犬聽到主人的聲音、氣味，隨即搖尾巴撲向主人，周姓主人表示，柴犬名為秋寶，十分活潑、好動，走失當天下午從住家衝到1樓，家人第一時間就追出去，已不見蹤影，全家人十分焦急尋找。

周男除感謝熱心民眾，並對於員警細心照顧亦表達謝意，並稱，全家人知道愛犬在派出所非常高興，若家中愛犬不見，將不知道該怎麼辦。