大陸23歲知名女星孟美岐，近日遭到一名自稱是大陸音樂人陳令韜的女友爆料，指稱孟美岐是介入他們感情的第三者，儘管經紀公司第一時間出面駁斥醜聞，但男方卻發道歉文，並疑似想要輕生，讓所有人震驚不已。

孟美岐在2018年的選秀節目《創造101》中，靠著亮麗外型與堅強的舞台實力，受到大批觀眾的好評，也在節目中奪下冠軍，以限定女團「火箭少女101」的身份成功出道，即使時間到期女團解散，她依然以超高人氣一連發出多首單曲，繼續活躍歌壇。

但近日陳令韜的女友卻在微博上發出長文控訴男友出軌，而對象便是孟美岐，該女表示孟美岐其實早就知道他有女友，竟還與他去飯店開房間，她還曬出與男方對質的訊息對話截圖，證明自己所說的並不假，而陳令韜也在隨後於微博上發文道歉疑似承認此事，並希望事情能到此為止，甚至最後還在文中表示「罪有應得的人罪有應得」，並進行遺產分配，疑似在向家人道別，讓外界相當擔心他是否會想不開。

大陸音樂人陳令韜在事件爆發後疑似留下遺書，讓所有人相當震驚。（圖／陳令韜微博）

而另一方面，孟美岐的工作室先是以幽默的口吻表示「孟美岐真瓜，單身專注工作」，沒想到事情一發不可收拾，她所屬經紀公司「樂華娛樂」，再度發聲明澄清「孟美岐並不了解陳令韜的私人生活，且從未介入他人感情」，也強調「網傳所謂聊天紀錄為片面截圖，孟美岐女士目前單身」，希望網友別再散布謠言、扭曲事實，以免觸法。

孟美岐經紀公司發出聲明表示她並不知情也不是第三者，大動作澄清。（圖／樂華娛樂微博）

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