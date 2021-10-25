國民黨兩岸論述由強項變弱項，前民進黨立委沈富雄今天感慨，很多國民黨人至今摸不清「為什麼會這樣？」他提出36字的「沈六條」，簡化為「拒統不反中，好來好去；親美不賣命，自助人助」自認面面俱到，八面圓融，要國民黨不妨一試。

沈富雄今天在臉書為台灣主流社會擬一份兩岸戰略論述，他說，對國民黨而言，兩岸議題已經由強項變弱項，甚至步入死巷。蔡英文總統平鋪直敘的「互不隸屬」四個字，無端引來國民黨內非主流政治人物、專家學者及意見領袖的大聲撻伐，卻沒想到它獲得超過80％一面倒的民意支持。

他試著打聽TVBS化妝室6位彩妝師的看法，也是100％表示同意。「可憐又可嘆的是很多國民黨人到今天都還摸不清為什麼會這樣？」

沈富雄表示，這幾天他順著自己一向的主張，並依據「不敢獨、不願統、走不開、打不得」的「四不」主流民意，再多少絞一點腦汁，逐漸形成「沈六條」共36字。

這六條為：「九二」另有共識；「一台」原已各表；存異求同並進；和平互利共榮；親美何須賣命；拒統不必反中。

沈富雄認為，北京蠻橫地奪走「九二共識」的話語權，置蘇起原版於不顧，馬英九也不敢吭聲，結果是只有「一中」，不存在任何「表」的餘地。

他說，除了國民黨外，全球沒有人在表「一中」，「一台」倒是有10個以上的表述方法，常用的有「中華民國」、「中華民國在台灣」、「台灣」、「中華台北」、「台澎金馬關稅領域」共5個。「一台各表」的現象其實是另一種闡述兩岸關係的方法。

「存異求同」則是維持現狀，沈富雄指出，「求同存異」是一國兩制，這可見於孫亞夫最近的談話；和平互利共榮應該不會有人反對，但北京恐會在意「互」與「共」的主詞是2而不是1。

至於「親美何須賣命」的「賣命」，他認為，應會擊中國人的心坎，因為台灣人最「惜命」；「拒統不必反中」這一條是沈六條的精華，民進黨做不到「不反中」，國民黨「拒統」說不出口，「習大大會說老沈太天真。妙就妙在這裡！」

沈富雄自認為，這36個字面面俱到，八面圓融，國民黨不妨一試。如果嫌36字太囉嗦，可簡化為：「拒統不反中，好來好去；親美不賣命，自助人助！」