台中一名女大生表示，昨日晚間和朋友要租Ubike時，發現車籃裡有一個裝大頭照的信封袋，沒想到打開一看竟是自己的照片，原來是爸爸騎Ubike替她領大頭照，卻把照片忘在腳踏車籃子，她又剛好租到同一台Ubike，一連串巧合讓大票網友笑歪，「好強的親情連結」。

原PO昨（24）日於論壇《Dcard》指出，晚上和朋友從台中歌劇院要租借Ubike時，發現自行車籃子裡有一個相片館裝相片用的小信封袋，當下她直接拿起來，想要看看照片裡的人的長相，沒想到拿出來的瞬間，她嚇了一大跳「是我的照片」。

女大生在腳踏車籃撿到自己的大頭照。（圖／翻攝自Dcard）

當下第一個直覺告訴她「是爸爸做」，因為當天上午她曾拜託爸爸替她到相片館領照片，爸爸騎著Ubike將照片領回後，順手放在腳踏車籃，一路騎到Ubike到公益站歸還，離去時就忘了籃子裡的照片，爸爸更天兵地說「妳在腳踏車籃撿到的哦？怎麼這麼剛好」。

原PO臉上瞬間冒三條線，「爸爸在公益路還車，我在歌劇院站借車，這麼剛好被我借到」，她感謝把Ubike騎到歌劇院的人，「有你的加持，我一定會更努力地考取汽車駕照」。

貼文曝光，不少人都笑歪，「超厲害！這什麼巧合」、「好強的親情連結」、「天選的Ubike」、「爸爸：一切都在計畫之中」、「這什麼遭遇，也太荒唐」、「好有緣分，果然是前世情人」、「妳可以去買樂透了」。