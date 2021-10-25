春節防疫旅館訂房爆滿，衛福部長陳時中今天說，明年春節返台人數恐超過3.1萬人，但盤點防疫旅館僅剩1000多間房，恐不足以因應，甚至有防疫旅館想退場，正研議其他檢疫方案。

因應國際間發生最早在印度發現的Delta的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心要求所有入境者一律入住防疫旅館或集中檢疫所。

國民黨立委葉毓蘭今天上午在立法院衛環委員會質詢時表示，再過3個月就是農曆春節，許多海外民眾、台商將返台團聚，防疫旅館幾乎全部爆滿，很多價格高、品質卻沒保障，之前彰化甚至有防疫旅館發生火災，詢問衛福部是否有解決之道。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中答詢表示，今年初春節20天內共有3.1萬人入境，明年春節預估有更多人回台，目前集中檢疫所共有5700間房、防疫旅館約2.6萬間房，總量僅3.3萬間房，經盤點明年1月1日至16日防疫旅館僅剩1000多間房，恐怕不足以因應。

不過，陳時中指出，目前國旅夯，一般旅館不僅生意好、入住率高，又不用承擔這麼大的防疫壓力，反觀防疫旅館10月入住率僅約58%，9月約53%，近來部分防疫旅館想退場，要再增加大概也很難。

陳時中說，其他檢疫策略可能調整的方案，指揮中心都在積極討論中，確切方案預計2週內就會公布。（編輯：張雅淨）1101025