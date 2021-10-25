捷運三鶯線目前正如火如荼施工，鶯歌區鶯桃路沿線中央都設有安全島，不過周邊住戶反映，鶯桃路242巷出口未設有安全島開口，但巷弄內有台電電塔，又有私人停車場，大車若要左轉需至前方巷弄迴轉，擔心交通恐會嚴重回堵。捷運局表示，經評估後該巷口確實有安全需求，將設置安全島開口，並加裝號誌燈，方便進出。

鶯歌區永吉里長林茂哲表示，鶯桃路242巷內有大約500名住戶，在還沒設置安全島前，巷弄都是暢通無阻，但安全島封住開口後，民眾出鶯桃路後只能往右轉往鶯歌方向行駛，十分不便，而巷尾內又有2處私人停車場和台電電塔，所以平時就有很多轎車、大客車進出，現在他們要往樹林方向，都會擠到鶯桃路268巷，所有車輛全部塞在那邊就造成交通回堵。

市議員廖宜琨、蘇泓欽表示，鶯桃路沿線中央都設有安全島，但永吉街、鶯桃路268巷、鶯桃路296巷為避免車輛進出困難都有設置開口，僅有242巷被獨漏，若屆時造成巷弄交通回堵，恐會間接影響到出入民眾的通行安全。

捷運局表示，近期該路口已與地方人士會勘，經評估該巷弄進出確實有安全性問題，近期將在安全島開設開口，未來也會在該處增設交通燈號，避免車輛往樹林方向時又導致鶯桃路交通阻塞，另外，捷運三鶯線捷運主體工程完工後，市府明年將會進行周邊道路復舊工程，因此鶯桃路沿線圍籬仍需待工程完成後全數拆除。