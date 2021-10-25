協助青年超前部署打造就業即戰力，台中市政府勞工局10月規劃「青年職涯品牌行銷研習營」，透過職涯探索、履歷撰寫、面試技巧、打造個人品牌、產業參訪、實作體驗及名人講堂等活動，引領青年學習營造個人品牌行銷技巧，了解相關產業職能，活動獲得熱烈響應。

11月6、7日將在台中世界貿易中心舉辦第二梯次活動，開放70名青年參加，即日起開放報名，額滿為止。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕力推「青秀樂台中」的政策，不但要協助青年畢業即就業，更要讓青年能「秀出自我」，此次青年職涯品牌行銷研習營，傳授青年自我行銷技巧，更透過AI智慧機器人科技及年產值800億元的「黑金咖啡」產業參訪，搭配青年喜愛的桌遊牌卡，幫助青年瞭解自身職涯方向，活動也邀請正新橡膠經理張樹德分享職涯歷程，帶領青年打造自己的星光大道，鼓勵青年於求職路「超前部署」，即早完備就業技能。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，深耕校園協助青年接軌職場是中央與地方一致的目標，感謝台中市政府用心，依照青年需求即早做足就業準備，妥善規劃為期2日的研習營活動，也勉勵青年「有夢最美，築夢踏實」，只要保有夢想堅持下去，定能踏穩職場順利就業。

就讀嶺東科技大學三年級的廖同學表示，課程中有職涯探索及產業體驗活動，可幫助他釐清未來工作方向及產業趨勢，對於未來就業的規劃非常有幫助，感謝市府用心規劃；台中教育大學四年級的高同學則分享，履歷撰寫及面試技巧課程非常有幫助，透過實務案例說明，找出尚須加強之處，收穫滿滿，對未來求職增添信心。

另外，為強化青年對於職場技能需求了解，勞工局就業服務處也辦理百業職場體驗活動，引領青年實際進入職場透過實作體驗課程，探索自我興趣確立職涯目標，開發餐點創意研發人員、體適能教練等豐富職類體驗，歡迎青年踴躍報名參加。