韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）擁有天使臉孔、魔鬼身材，2014年還曾被外媒評選為全球百大美女亞軍，被封為亞洲第一美，儘管2019年嫁為人妻，克拉拉還是時常在IG曬出美照，擁有大批死忠粉絲，日前她久違穿上透視裝小露性感，讓粉絲們全都暴動。

克拉拉在IG曬出一張站在陽台上的美照，手裡還拿著一束花，只見她身穿透視高領上衣，搭配輕飄飄的白色長裙，看起來仙氣十足，然而克拉拉疑似沒有穿內衣，用花束擋住重點部位，卻仍遮不住傲人上圍的飽滿輪廓，小粉紅還若隱若現，因有張照片似乎有後製處理了，感覺隨時都要走光。

難得大放性感，讓不少網友直呼戀愛，克拉拉也在文中曖昧告白：「Miss you」，事實上，原本克拉拉從網路崛起，之後將事業重心轉往大陸，還和古天樂、張家輝合演電影《使徒行者》，聲勢看漲之際，卻宣布閃婚大2歲美籍企業家，雖然近年來鮮少出現在螢光幕前，她仍然人氣不減。

克拉拉現年36歲，歲月卻絲毫沒有在她身上留下任何痕跡，加上她一向注重身材保持，看起來就宛如20幾歲的少女，克拉拉行程滿檔，仍會抽空到健身房報到，過去她也常曬出健身辣照，零贅肉的好身材令人羨慕。