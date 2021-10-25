【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會｜2021.10.25 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土、6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，2例本土個案中，案16486為40多歲男性，因為陪產而採檢確診，Ct值37，已接種過2劑AZ疫苗，另一位案16485的20多歲男性Ct值33，有接種過一劑AZ，兩人病毒量都偏低，非近期感染，可能是在打疫苗之前，或是兩劑疫苗的中間所染疫。

今天新增2例本土個案，新北、台北各一例。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16485為20多歲男性，今(2021)年10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)；已匡列接觸者1人，列居家隔離。案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診(Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16479)、美國(案16480)及印尼(4例，案16481-16484)入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案12235)，為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療(住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性)，10月22日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計3862914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3845556例排除)，其中16376例確診，分別為1733例境外移入，14589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。