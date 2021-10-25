面對25日爆出PLG新球隊高雄鋼鐵人在先前球隊重組之後，改由香港某間資本公司全面接管，引發是否有陸資進駐的疑慮，鋼鐵人球團也在第一時間澄清，新股東都是台灣人，並沒有任何本國以外的資金介入，只是這支成軍還不到5個月的球隊，在新球季開打之前也鬧出太多風波了。

以下是鋼鐵人澄清新聞稿內容，「針對今日報載鋼鐵人球隊相關訊息，高雄育樂股份有限公司聲明如下：

1. 高雄育樂股份有限公司日前已完成董事會改組，相對的股東方面有新個人股東加入，也有舊的股東退出，所有的股東之間協議都是個人股東直接的商業協議，目前即將新任的個人股東都是台灣人，並且熱愛籃球，没有任何本國以外的資金，我們感謝這段過程中所有人的投入。對於球隊來說，支持發展高雄在地職業籃球隊的理念不變，將繼續服務南台灣球迷，並擴大在地企業參與，打造全新在地品牌，培育台灣籃球好手。

2. 球團為擴大投資參與，由股東繼續投入，除繼續為球隊陣容注入優秀人才外，球團經營也將由專業經理人團隊為球隊發展立基，共創運動經濟新紀元。

3. 本公司上下全心投入即將到來的熱身賽及開幕賽，期盼在新球季能贏得好成績，本案單純為內部股東商業協議事件，浪費社會版面，本公司深感抱歉，期盼所有球迷一同支持，球團會秉持鋼鐵般的堅持意志，於高雄紮根，打造屬於鋼鐵人的籃球文化。

高雄育樂股份有限公司 黃哲寬 董事長2021.10.25」