南屯精科樂活好三房型。（台中市政府提供）

南屯精科-菜圃。（台中市政府提供）

台中市南屯精科樂活好宅及太平區育賢段一期好宅三房型，即日起開放隨到隨辦受理申請作業，有租屋需求的民眾可提出申請，台中市住宅發展工程處即進行初步審查並建立候補名冊，如有承租戶退租，將依收件順序通知遞補，歡迎有意願的民眾提出申請。

住宅處說明，2處好宅三房型皆配備有冷氣、廚具、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、曬衣架、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾、燈具及對講機(含緊急求助系統)等傢俱(電)。南屯精科樂活好宅三房型為35至36坪，第1年租金1萬3100元起，太平育賢一期好宅三房型為42至43坪，第1年租金1萬6200元起。

住宅處指出，此次受理申請僅開放南屯精科樂活好宅及太平區育賢段一期好宅三房型，而一、二房型因候補名單充足，未開放申請。如有相關問題，可至台中市政府住宅發展工程處網站( https：／／thd.taichung.gov.tw／ )查詢或電洽04-22289111轉64601-64605。