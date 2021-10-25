日本真子公主將在26日與大學同學小室圭登記結婚，她25日上午先拜訪祖父母上皇明仁與上皇后美智子報告婚訊。

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王將在明天與大學同學小室圭登記結婚，真子今天上午拜訪祖父母上皇明仁與上皇后美智子報告婚訊。

日本放送協會（NHK）報導，真子今天上午將近10時30分（台灣時間11時30分）從住處的赤坂御用地出發，乘車前往明仁夫妻居住的東京港區仙洞臨時御所。

仙洞臨時御所前聚集了上百名媒體和民眾，真子乘車經過時打開車窗，微笑揮手致意。

真子隨後拜會明仁夫妻為時約1個多小時，向祖父母報告婚訊。

產經新聞報導，明仁夫妻從去年春天起，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響極少外出，上次與真子見面已是去年3月，相隔約1年7個月再次祖孫相會。

真子因婚事備受爭議，決定不舉行婚禮等結婚相關儀式，她與小室圭預定明天上午登記結婚後，兩人下午將在東京一家飯店舉行記者會。

依法女性皇族結婚後須脫離皇籍，真子結婚後將不再是皇室成員，成為民間人士，名字成為「小室真子」。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101025