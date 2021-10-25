新竹縣文化局圖書館以原創兒童短劇的親子劇場，能激發孩子學習動機，縣長楊文科（中）化身吸血伯爵現身。（羅浚濱攝）

不給糖就搗蛋的萬聖節即將來臨，新竹縣文化局邀請山形兒童活動工作室，在文化局圖書館帶來原創兒童短劇及萌鬼搗蛋塗鴉秀，縣長楊文科則化身吸血伯爵現身，親切地為小朋友送上萬聖節糖果，掀起活動高潮，引得現場小朋友樂道「吸血鬼爺爺一點都不恐怖！」

楊文科表示，文化局在圖書館透過萬聖節沈浸式親子劇場，帶領大小朋友體驗異國文化，共樂西洋節慶，拉近親子之間距離，也藉此鼓勵大小朋友踴躍使用公共圖書館資源，多到全縣各鄉鎮市圖書館借閱書籍，以提升閱讀風氣。

「這是一場身歷其境的感官饗宴！」文化局長李安妤表示，這次結合表演、遊戲及音樂互動的親子劇場，跨越劇場空間限制，帶領大小朋友成為劇組團員，在圖書館感受視覺及觸覺的閱讀樂趣，在玩中學，在學中玩，更能激發孩子學習動機！

李安妤說，除了圖書館閱讀資源，也歡迎大小愛書人在家透過podcast頻道收聽「小圖家族說故事」，及心動廣播電台89.9的「竹縣閱讀早點名」，跨領域的多元閱讀，感受不一樣的閱讀樂趣。

不少家長在活動中應景萬聖節，將孩子細心妝扮成小小消防員、骷髏人、小惡魔等各種超卡哇依的造型，讓現場洋溢的氣氛，當縣長楊文科化身吸血伯爵現身發糖時，更將活動掀起高潮。

參加活動的竹北林姓家長表示，她是帶著唸一年級的孩子來圖書館借還書時，藉此一起參加活動，看到疫情解封後，有親子活動可以參與，縣長也十分親民，孩子很投入遊戲也很高興，希望未來能多舉辦類似活動。