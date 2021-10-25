余男酒後開車，擦撞警車後，又再撞到轉角的餐廳，其車頭受損嚴重，安全氣囊都爆開。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

余男酒後開車，擦撞警車後，又再撞到轉角的餐廳，警車後方保險桿掉落，板件受損。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

余男酒後開車，擦撞警車後，又再撞到轉角的餐廳，被撞的餐廳，鐵捲門被撞凹、設施損壞。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

余男酒後開車，擦撞警車後，又再撞到轉角的餐廳，被撞的餐廳內部，造景紅磚牆，磚塊散落一地。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

酒駕撞警車

又是喝酒誤事，32歲余姓男子，23日凌晨酒後開著1輛黑色BMW轎車經過中市大里區大峰路、中山路時，與1輛霧峰分局成功派出所的警車擦撞，警車上2名員警無礙，余男則氣胸送醫救治，並將於傷勢好轉後再製作筆錄，酒駕部分依法函送法辦。

余男23日凌晨1點15分左右，開車沿著大峰路往大里橋方向前進，行經中山路口時先是擦撞上，由霧峰分局成功派出所31歲林姓女警家駛的警車後方，再衝撞轉角的1間餐廳，餐廳鐵捲門被撞凹，裡面的造景紅磚牆，磚塊散落一地，余男的汽車車頭毀損嚴重，他本身也氣胸，於亞洲大學附設醫院加護病房救治中，無生命危險。

台中市警局霧峰分局交通分隊指出，警車是成功派出所所屬巡邏車，當時由該所31歲林姓女警開車，搭載同所36歲蔡姓員警執行巡邏勤務，由中山路左轉往大峰路方向時，其方向是閃紅燈，據女警表示，當時她的車已過路中央，一輛很快的車，突然撞上她的車，導致後方保險桿掉落，板件受損，所幸2位員警，皆無受傷，詳細肇事責任，將送台中市車輛行車事故鑑定委員會判斷釐清。

警方指出，由於余男擦撞警車後，再撞上轉角餐廳，車頭嚴重毀損，安全氣囊都爆開了，本身氣胸於亞洲大學附設醫院加護病房救治中，警方將於其傷勢好轉後，再進行筆錄，目前已抽血驗出酒精濃度超標，將依法函送法辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障