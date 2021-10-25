衛冕軍洛杉磯道奇在國聯冠軍賽失利之後，41歲的老英雄普侯斯（Albert Pujols）成為自由球員。以普侯斯在大聯盟留下的赫赫戰績，未來肯定是名人堂的一員，除非他能找到新東家，否則國聯冠軍戰G6就是他在大聯盟的最後一場比賽。

普侯斯在2011年球季結束後與天使簽約10年2.4億美元，天使在今年季中將他提前釋出，必須支付他3000萬美元薪資。普侯斯接著以底薪57萬美元加盟道奇，但當時球季已經進行到一半，所以道奇實際支付給他43萬美元。

今年在天使的25場比賽，普侯斯只有0.198打擊率、0.622攻擊指數。在道奇的85場出賽，普侯斯全面上漲到0.254打擊率、0.759攻擊指數。因為普侯斯加盟道奇，才讓他的球季沒有在9月提前結束（天使未打進季後賽），並且獲得在外卡戰和老東家紅雀再一次交手的機會。

普侯斯本人尚未表示要退休或繼續打球，大聯盟官網稱讚他：「無論有沒有2022年球季，普侯斯的成就幾乎無人能及。」各項打擊數據綜合起來看，史上達標3000安、1500得分、1500打點、600轟的打者僅有4人，包括威利梅斯（Willie Mays）、漢克阿倫（Hank Aaron）、A-Rod（Alex Rodriguez）以及普侯斯。

此外普侯斯還有一個獨門紀錄：生涯413次滾地雙殺打，史上唯一超過400次的打者，被視為棒壇最難打破也最沒人想破的紀錄之一。大聯盟官網分析，普侯斯很難被三振，他出局通常是滾地球，加上他腳程非常慢，特別容易造成雙殺打。