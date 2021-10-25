非洲國家蘇丹的3名政壇消息人士表示，蘇丹內閣成員和親政府黨派領袖今天多已遭到逮捕，喀土穆疑似發生政變行動。

哈達斯電視台（Al Hadath TV）今天引述不具名消息來源報導，身分不明的軍事勢力包圍蘇丹總理哈姆杜克（Abdallah Hamdok）住處後，進而將他軟禁。但路透社目前無法獨立證實這項消息。

蘇丹總理哈姆杜克（Abdallah Hamdok）。(圖/路透社)

蘇丹軍事和準軍事部隊部署在首都喀土穆（Khartoum）各地，限制公民行動。路透社目擊者說，市內多處都有示威群眾揮舞國旗、焚燒輪胎。

杜拜的阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）報導指出，傳出軍事政變消息之後，喀土穆機場已經關閉，國際航班暫停起降。蘇丹政府則是尚未宣布機場狀況。

根據法新社記者說法，蘇丹境內網路斷線；官方電視台則在播放愛國歌曲。

軍方若真已奪下政權，將是蘇丹的一大挫敗。蘇丹自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）2019年4月下台以來，就一直無法順利轉型至民主政體。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1101025