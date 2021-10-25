技嘉教育基金會攜手肝病防治學術基金會，25日捐贈一座222奈米遠紫外線滅菌門給新竹台大分院，這座防疫滅菌門設置在生醫醫院竹北院區的門診大門出入口，為進出醫院的病人、家屬及全院醫護人員提供便利、安全及有效的消毒滅菌方式。

這座「防疫滅菌門」，是運用222奈米波長的准分子燈設計而成，當人通過此門時，准分子燈會釋放強大光波能量來消滅病毒和細菌，根據病菌種類不同，在1到6秒極短時間內，就可殺死人體表面帶有的病菌，對人的眼睛和皮膚不會造成傷害，也不會影響人體安全，經實際檢測數據顯示，新冠病毒可以在3秒內消滅。

新竹台大分院院長余忠仁表示，儘管目前疫情趨緩，但防疫相關措施仍舊無法鬆懈，尤其是醫院，有了這座防疫滅菌門，到醫院民眾在此消毒只要短短6秒鐘，即可避免將病菌帶進帶出，不僅保護自己也保護所有的人，讓大家都感到安心。

余忠仁說，目前國內逐步朝著疫苗高覆蓋率的方向邁進，經濟活動、消費行為及人際互動也開始逐步回復到疫前的狀態，但大家應正視日後新冠肺炎可能「流感化」的問題。

余忠仁建議如能在機場、車站、醫院、展覽場等大量人流的公共場所出入口設置防疫滅菌門，提供大眾多一道阻斷病毒的安全防護，也能減輕病毒的威脅，使大家能儘快恢復正常生活！

余忠仁感謝技嘉科技暨技嘉教育基金會董事長葉培城的慷慨捐輸，也感謝肝病防治學術基金會董事長許金川教授居中協助，成就這樁有意義的好事。

基金會董事長特助許戎得表示，醫護人員面對疑似個案，確診者和其他就醫民眾，身心皆承受極大壓力，捐給新竹台大分院這座「防疫滅菌門」，希望盡點綿薄之力，表達對醫護人員的支持。