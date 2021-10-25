馬來西亞一名孕婦懷上第2胎後，因體內激素驟變，導致原本光滑緊緻的臉部肌膚長滿皺紋，讓她被鄰居譏笑是老太婆、被詛咒了，不過幸好皺紋是暫時的，這名孕婦生產後4個月皺紋就逐漸消退了。

馬來西亞《星洲日報》報導，一名名叫諾愛的孕婦21日在臉書分享自己懷孕期間臉上長滿皺紋的心情，她說這是第2胎，不過和8年前懷上第1胎的情形完全不同。從她公開在臉書的照片來看，諾愛原本是一名笑容甜美的女孩，有一雙清澈的大眼睛，臉部皮膚光滑、緊緻，不過懷上第2胎後，因為體內激素丕變，臉上長滿了皺紋，和懷孕前的青春樣貌判若兩人。

她說鄰居因此嘲諷她一定是受到詛咒才會長滿皺紋，有女性看到她的臉後對懷孕心生畏懼，直言拒絕懷孕，以免一夜之間變成「老太婆」，每當有人想和她合照時，她就覺得自己「很丟臉」。

不過諾愛的丈夫對她愛相隨，在懷孕期間經常誇她美麗，也會說些鼓勵的話，讓她非常感動。

幸好皺紋只是懷孕期間短暫的生理變化，分娩後就會逐漸消失，諾愛在生產4個月後分享臉上皺紋逐漸消退的樣子，以及對比9個月大腹便便時滿臉皺紋的模樣，她坦言懷孕期間精神受到很大挑戰，但也很開心收到很多人關心，她最後感謝丈夫不離不棄、一路給予精神支持，直言自己嫁給了最好的男人。

另外她也在臉書分享4個月大孩子的可愛照片。

諾愛的故事引起許多女性共鳴，除了佩服她的勇氣之外，不少女性也相當驚訝，原來懷孕有長皺紋的副作用。