眠月線傳登山客失足摔落6米深山谷 意識清楚、右手疑骨折 14:282021/10/25 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里山鐵路支線眠月線有「祕境」美稱，近年已成登山人氣景點。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里山鐵路支線眠月線有「祕境」美稱，近年已成登山人氣景點。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真） 阿里山鐵路支線眠月線有「祕境」美稱，近年已成登山人氣景點，包括Selina任家萱日前也曾造訪，今下午傳出1名男姓登山行經眠月線步道17號橋時，不慎失足摔落約6米深的山谷，據報案人指出，失足登山客目前意識清楚，還能和夥伴對話，並透露右手疑似骨折，嘉義縣消防局1點25分獲報，出動3車9人，會同林務局嘉義林管處阿里山工作站人員出發前往救人，但截至目前為止，尚未接觸到傷者。 半百男太平山區展開赤裸原始生活 累壞警消搜救 矽品工程師致敬清潔員 淨山台中5大熱門登山步道 #眠月線 #登山客 #失足 #阿里山鐵路 #祕境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地牛大翻身驚動全台 五都首長都說話了 15:072021/10/24 政治 大阿里山觀光 疫後升級再出發 04:102021/10/24 焦點要聞 阿里山楓情萬種 紫葉槭打頭陣 04:102021/10/25 地方新聞 8人登白姑大山1女跌倒受傷 搜救員走6小時運下山送醫 14:472021/10/24 社會 美通膨壓力再現 法人：短空長多 04:102021/10/24 財經要聞 國戰會論壇》日本親台遠中路線 民意是靠山（黃惠華） 08:412021/10/24 海納百川 北京迎冬奧 高壓圍剿零星疫情 04:102021/10/24 焦點新聞 紐約房市回神 公寓銷量躍增 04:102021/10/25 全球財經 《半導體》全訊營運拚再上層樓 初登場剽悍 10:002021/10/25 財經 簡秀枝》金鍬動土 北美館典藏庫房2024完工 09:182021/10/25 生活 紐約市公寓超搶手 銷量躍增 21:002021/10/24 財經 社會熱門新聞 台開案不只趙建銘父子明入監 還有「2大咖」也要蹲苦牢 - 社會 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 中風男騎車覓食自摔 暖警守護返家 - 社會 富豪砸錢養小三被甩 提告追討821萬吞敗訴 - 社會 獨》高市飆車風氣再起！逾50輛車半夜競速狂飆 佔雙向車道連闖紅燈 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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