阿里山鐵路支線眠月線有「祕境」美稱，近年已成登山人氣景點。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山鐵路支線眠月線有「祕境」美稱，近年已成登山人氣景點，包括Selina任家萱日前也曾造訪，今下午傳出1名男姓登山行經眠月線步道17號橋時，不慎失足摔落約6米深的山谷，據報案人指出，失足登山客目前意識清楚，還能和夥伴對話，並透露右手疑似骨折，嘉義縣消防局1點25分獲報，出動3車9人，會同林務局嘉義林管處阿里山工作站人員出發前往救人，但截至目前為止，尚未接觸到傷者。