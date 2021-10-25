草囤囝仔推出全新單曲〈愈愛愈殘忍〉，打造台語歌新高度。（混血兒娛樂提供）

樞育扮演和女友吵架一路騎機車追愛的深情男友，女友邀請王宣飾演。（混血兒娛樂提供）

阿倉飾演貫穿劇情深愛老婆的計程車司機。（混血兒娛樂提供）

「草屯囝仔」推出全新單曲〈愈愛愈殘忍〉，兩位成員阿倉與樞育戀愛都是穩交中。樞育自爆，有次在花蓮女友開車載著他，卻因為小事而吵起來，當下他氣到要下車走人、女友拉他衣服，樞育二話不說直接把衣服脫掉，裸著上半身走在市區街上，他打趣說：「下車過3秒我就後悔了，後來我就開始小跑步，試圖想讓逛街的群眾以為我在運動。」阿倉則認為相處最殘忍莫過於吵架講出來的話，俗話說：「冤家無好話」，以前不經大腦思考就直接講出來，但現在已經收斂了，而他做過最浪漫的事，則是在大半夜為了舒緩女友經痛，外出一個多小時找藥局去買止痛藥。

樞育與女友交往8年，被問到是否有結婚計畫？他回應，「我們相處起來是有默契的，有結婚的念頭但還沒去規劃，可能生小孩的衝動大過於先結婚，一切順其自然啦，如果結婚在短時間內也不會宴客」，他貼心表示，「吵架是一件很麻煩的事，所以吵架不管對與錯我都是先道歉的那個，先道歉先贏」。

《全明星運動會》紅隊好友們也都給予阿倉新歌支持，吱吱稱讚非常喜歡這首歌合成器呈現的氛圍，給她一種80年代的感覺；芳芸跟琦琦分享歌曲有一種跳舞的感覺；李玖哲則是完全離題：「還不錯！如果以後作曲時想不出旋律，可以幫你！」讓阿倉是哭笑不得。

草屯囝仔著重的是「新台語」的面向，〈愈愛愈殘忍〉邀請「MCKY米奇林」擔任製作人，阿倉直呼：「最大的收穫不單單只是在音樂上，而是交到一群非常專業，有共同嗜好的朋友！」樞育感謝製作人加持，「當中學習以及體驗更多製作細節，能把台語做的更新，又不失去草屯風格，我覺得我們做到了」！

音樂影像上邀請「Stay High Crew」打造，描述兩對情人的相處，並且在劇情中互相交錯影響！阿倉飾演貫穿劇情深愛老婆的計程車司機，樞育扮演和女友吵架一路騎機車追愛的深情男友，女友特地邀請王宣飾演，王宣和阿倉因參與《全明星運動會》第一季而熟識，但這次卻飾演樞育的女友，幸虧兩人個性大方好相處，演起來絲毫不尷尬；阿倉老婆則邀請入圍金馬獎最佳女配角的張雅玲（晶晶）飾演，拍攝過程中，先拍攝了兩人互餵便當的恩愛戲碼，隨後又立即拍攝兩人在家中吵架奪門而出，張雅玲（晶晶）情緒收放自如，對戲的阿倉也因而更加入戲！這次除了能感受到草根性及鄉土文化以外的音樂，更能看到更多戲劇表現的草屯囝仔。