隨著對疫情期間不良貸款擔憂的減退，匯豐第三季獲利超乎預期增加74%，並宣布20億美元的股票回購計畫。

匯豐也指出，由於通膨壓力攀升，2022年的成本預測從310億美元增加到320億美元。

執行長Neil Quinn在財報聲明中表示，儘管對外部風險環境保持謹慎展望態度，但是相信，最近幾個季度的低潮已經過去。

在7~9月的季度中，匯豐稅前獲利為54億美元，優於去年同期的31億美元，年增74%，並高於匯豐編制的14名分析師37.8億美元預測。

匯豐為防範疫情相關不良貸款而提列了7億美元費用，低於一年前的8億美元費用。

匯豐表示，在現實中，經濟條件已經有所改善，而貸款方面的表現優於預期。

在匯豐取得上述業績之際，花旗等競爭對手正借助於併購熱潮，以抵禦貸款業務的疲弱。

然而匯豐的全球債務業務走弱，投資銀行業務的收入也下滑。

匯豐在倫敦的股價今年以來上漲了15%；而亞洲業務競爭對手渣打銀行僅上漲5%；巴克萊股價則上漲35%；在美國上市的花旗為上漲16%。