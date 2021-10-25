25日，美國埃克森美孚（Exxon Mobil）表示正在東南亞找尋適合地方，想要興建一座碳捕捉與封存(CCS)中心，就有點類似自己在美國德州的那座廠。目前，埃克森美孚也與一些東南亞政府在商談具體可行性。

9月份，這家全球最大民營石油業者曾表示，有11家公司已同意最慢至2030年時，會在墨西哥灣每年捕捉並儲存約5000萬噸二氧化碳，然後到2040年，可再補存1倍的量至1億公噸。

埃克森美孚指出，東南亞這座廠與德州休斯頓不同，因為不靠近碳排放量最多的地方。同時，埃克森美孚也正研究在亞洲一些高度工業化的地區，例如在新加坡建立CCS中心，然後匯集各地收集到的二氧化碳氣體並加以存放。

國際能源署(IEA)2019年統計過，東南亞的工業二氧化碳總排放量超過40億公噸。

雖然埃克森美孚已將全球最大煉油石化廠新加坡，列為CCS計畫之一，但星國政府卻表示，新加坡沒有合適的二氧化碳儲存場地。因此，東南亞其它較合適建CCS的國家，應該是印尼或馬來西亞。

市場對CCS的意見兩極，反對者認為有了CCS後，將助長傳統具汙染性燃料的使用時間。不過，包括IEA在內的倡議者則指出，CCS是幫助實現淨零碳排的必要工具。

而埃克森美孚委託新加坡能源中心的另份研究顯示，東南亞的油氣田以及含鹽層的二氧化碳儲存能力，大概在3000億噸左右。為了要讓CCS吸引投資者以及產生經濟效應，就需要各國能有透明的碳定價。

埃克森美孚認為，由於世界上大部分地區是沒有明定的碳價，因此部分跑得快的石化業者，可能會把產線拉到尚未對碳定價的地區。總部位於澳洲墨爾本的全球CCS研究中心日前曾表示，2021年前9個月中，全球想要興建CCS的計畫，已大幅成長50%。