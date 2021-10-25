台灣基進立委陳柏惟罷免案過關，有民進黨立委拋出考慮提案修改《選罷法》，將投票率門檻由25%提高到35%，但總召柯建銘呼籲，不能輸了就要翻桌。律師、前國民黨考紀委員會主任委員葉慶元今(25日)在臉書指出，要不要乾脆直接修正成只有國民黨的縣市長、立委以及縣市議員可以被罷免？

葉慶元提到，「再不然國民黨的罷免門檻維持1/4，民進黨的罷免門檻上修到3/4好不好？這樣有沒有台灣價值？」對此，有網友留言寫下，「他們會認真的」、「做不好，當萊豬立委，自己把自己修掉，也是正常的呀」、「別再選罷法了，麻煩。直接官派」、「我是建議不同的黨用不同的罷免門檻啦，哈哈哈哈」。

關於此事，行政院長蘇貞昌今(25日)被問及相關問題時回應，選舉制度經過一次又一次的運作，是不是有哪些地方怎麼樣子可以更好，我想主政機關是內政部，內政部可以多聽各方的意見，多多整理，這種事情要把它整個完整才好。