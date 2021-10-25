台北市大東路54號建物25日經文資會審議，被指定為市定古蹟。圖為3樓用餐區。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

台北市一對蔡姓夫妻在士林夜市買了一塊地，打算投資蓋大樓，沒想到突然接到北市文化局通知建物被指定為古蹟，原本想抗爭到底，後來改變心意認為或許是天意、緣份，能替社會留下一點東西，算是人生中很大意義，文資會25日審議委員一致通過指應為市定古蹟，蔡姓夫妻盼市府協助完成程序，讓建物成為真正古蹟。

經文化局普查將「大東路54號」建物列冊，今年7月邀集委員會勘後，初步認定具文化資產價值。

文化局指出，該建物約於大正中後期至昭和年間改建，原屋主郭坤木為士林地區士紳，日據時期為彰化銀行板橋支店長，其子郭琇琮為台大醫師及社會工作者，皆曾居住於此，建物原有3落，現第1落保存完整，第2落殘存牆體，第3落則已拆除，殘存部分可見大正時期豪宅作工相當細緻，呈現在地建築價值。

另建築立面貼上白色面磚與洗石子窗框、立柱，介於現代主義與西方歷史主義間的折衷形式，內部第2進立面有青瓷花磚，地坪貼日據時期的馬賽克磚與磨石子，並有各種不同型式的窗戶，2、3樓各式造型窗戶與花磚各異其趣，建物使用先後包含診所、住家，現在為餐廳，為士林地區少數保存完整且建材運用多元的街屋。

今文資會審查，有委員希望建物未來不只是展示空間，應該像現在經營餐廳活化，讓更多人看見建築之美，另有委員認為要從整體區域為概念，再談建物價值，會較符合發展重要性。最後18位出席委員一致通過指定為市定古蹟。

蔡姓夫妻今也出席文資會，蔡先生指出，10年買下房子，原本是想投資蓋大樓，沒想到被稱為「鬼屋」的建物竟接到文化局通知被指定為古蹟，一開始感到震撼，後來轉換思考或許是天意或緣份，資產也帶不走，能為社會留下一點東西，算是人生中很大意義；蔡太太也說，原本想抗爭到底，市府釋出很大善意，看到所有委員都同意，感動到流下淚來，希望市府協助後續程續，讓建物成為真正古蹟。

文化局副局長田瑋說，依《文資法》規定將與屋主簽約，協助爭取補助，從規畫設計到工程都由文化局幫忙，依規定，費用最高可補助9成，另可爭取容積移轉。