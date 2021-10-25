南韓大勢女子天團TWICE，10月才剛推出英文單曲《The Feels》，緊接著即將於11月12日發行第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，讓粉絲相當期待。而昨（24 ）日所屬經紀公司JYP娛樂在官方頻道上先行公開新歌預告，子瑜的絕美新造型也立刻引起網友熱議。

TWICE所屬經紀公司JYP娛樂，在昨日於YouTube官方頻道中，率先公開新歌MV預告，讓網友們又驚又喜。只見TWICE成員們在MV中穿著超貼身的套裝短裙，化身為愛情研究所探員；而其中，除了娜璉的高衩至腿根的短裙造型受人矚目外，一向都以長髮造型示人的的子瑜，這次則罕見的盤起長髮，以優雅又成熟的高盤髮秀出修長的天鵝頸，加上貼身的白襯衫造型與精緻的妝容，瞬間電暈一票粉絲。

網友看到紛紛留言「子瑜美哭我」、「我老婆怎麼這麼美」、「這次造型真是美瘋了」、「被子瑜的側顏給殺死」、「周子瑜美到我語無倫次」、「想做周子瑜的狗」、「這天鵝頸跟腰臀比，加上這張臉真是要了我的命」、「美出新高度，我們的子瑜」，而MV公開不到一天就引來超過93萬人點閱觀看。

另外，今（25 ）日子瑜也在官方IG上公開一系列，先前為時尚雜誌《L'Officiel》所拍攝的側拍花絮照，而子瑜精緻的五官與俏皮的表情，再度令網友們瘋傳，照片上傳短短3小時同樣吸引超過86萬人按讚。