高雄市仁武區11個月大女嬰送托給保母照料，未料卻意外身亡。女嬰家屬今（25）日前往高雄市議會向議長曾麗燕陳情。（柯宗緯攝）

高雄市仁武區11個月大女嬰送托給保母照顧，未料卻意外身亡。女嬰家屬今（25）日前往高雄市議會向議長曾麗燕陳情，女嬰阿嬤哽咽說，「她還躺在冰櫃等一個真相」，並希望外界不要再惡意對家屬貼標籤。社會局強調，兒虐事情絕對不能容忍，此案司法已介入調查，另行政調查也在進行中。

女嬰的父親及阿嬤今到高市議會向議長曾麗燕、議會國民黨黨團總召童燕珍、市議員邱于軒、陳玫娟等人陳情，雙方展開閉門會談，會後一同出面受訪，希望真相早日水落石出。

女嬰阿嬤直說，自己沒有什麼黨派、政治色彩，今天針對疑惑的地方陳情給議長知道，希望能為我們出一點力量。她自責提到，自己是長照人員，因工作關係無法自己照顧女嬰，但選擇社會局認證的保母，未料才第2天就發生憾事。

「我還是選擇相信司法，但不要讓我失望！」阿嬤也感慨說，其實現在最受傷的是所有矛頭，變成針對家屬，希望外界不要再貼標籤，如今孫女還躺在一個冰櫃裡面，等著就是一個真相。

曾麗燕表示，發生這種事情真的不樂見，希望社會局對保母的甄選，及保母在照顧這段時間一定要做非常嚴格管理，以降低兒虐案發生，至於若有不適合的一些法令，也必須做修改。

邱于軒則痛批，從城中城到這次保母事件，充分顯示高雄市社政系統完全失靈，平常到底做些什麼？童燕珍直言，制度再不改，還會有很多孩子遭受不幸，針對居家保母修法或對中央建議也好都要進行，政府必須更正視托育問題。

社會局副局長葉玉如回應，針對該事情，司法已介入調查，至於高市府行政調查部分，以就保母說詞陳述意見、醫療團隊驗傷結果，後續將做行政上判定，包含兒童及少年福利法權益保障法當中，如果真的有一些不當行為的話，是可以處分的，社會局會依法嚴格執行。

葉玉如也提到，外界及家屬也很關切合格登記的保母是否要裝設監視器，目前法令上強制要求裝監視器的是在公私立托嬰中心，如果要保母家裝監視器這部分，必須透過全國修改法令來強制要求，才能落實執行。這部分高雄或許可以率先執行，鼓勵保母裝設。