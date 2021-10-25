中央流行疫情指揮中心表示，今日新增2例本土個案，雙北各1例，為案16485的20多歲男性，今(2021)年10月24日因陪病進行採檢，於今日確診（Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)，已匡列接觸者1人，列居家隔離；案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診(Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)，已匡列接觸者5人，均列居家隔離，由於其中1例在新北市三重，市長侯友宜將在下午三點的疫情說明會中表示，新北市此個案打過2劑AZ疫苗，Ct值高達33，不具傳染力，可以穩定控制，請市民放心

新北防疫記者會直播。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天兩位本土個案都接種過1劑或2劑疫苗，其中案16485接種過2劑AZ，案16486接種過1劑AZ，但個案Ct值偏高，研判有可能在打疫苗前就感染，或是兩劑疫苗間隔間感染。