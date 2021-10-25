永豐銀行首度推出綠建築專屬房貸，建物或所屬社區具備綠建築標章者，可申請房屋貸款最長40年期、利率1.31％起，同時最高可貸8成及最長3年寬限期。

永豐銀行近年積極開拓綠色金融版圖，包括太陽能電廠融資、發行永續發展債券及綠建築等多元觸角，以實際行動為環境保護貢獻心力。

伴隨政策推動都市更新及危老屋重建均適用相關獎勵，推動全台綠建築數量已逾9000件。除推出綠建築房貸，永豐銀行今（2021）年7月亦統籌主辦旗下首宗綠建築都更聯貸案，協助優化都市景觀並打造健康、節能的居住空間。

永豐銀行指出，旗下再生能源產業去年度放款月平均餘額占全體本國銀行比重逾3成、高居首位，主管機關頒予「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎；今年持續籌組大型電廠聯貸案，主辦迄今全台裝置容量規模前二大的「漁電共生」太陽能電廠；同時攜手售電交易平台，推動綠電邁向電子商務時代。

為發揮金融影響力，永豐銀行指出，今年5月發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫，同時也是首家發行綠色債券與可持續發展債券的銀行業者，去年亦簽署赤道原則、實踐責任授信，全力響應永續發展。