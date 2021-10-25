義大利《晚郵報》報導，中國要求教廷與台灣斷交換取梵中建交。外交部今天重申，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通，教廷也多次對外公開表示處理教務議題不涉及政治事務。外交部會持續推動與教廷及天主教會的合作，深化台梵基於共享理念的長久邦誼。

義大利最大報《晚郵報》（Corriere della Sera）昨天以半版篇幅專論台灣問題，外交部發言人歐江安表示，有看到義大利媒體引述不具名的消息來源指出，中國逼梵諦岡與台灣斷交，但教廷要求先設北京大使館，梵中關係陷入僵局等相關報導。對於媒體引述不具名來源所透露的訊息或衍生的臆測，外交部向來不具體評論。

外交部再次強調，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通，例如新冠肺炎蔓延全球以來，台灣積極回應教宗方濟各《願你受讚頌》及《眾位兄弟》的通諭；台灣政府、民間及天主教團體持續協助教廷及相關弱勢族群抗疫，展現「台灣可以幫忙」精神，並獲教廷許多正面回應。

歐江安舉例，今年7月教宗進行手術，有多達92國政要慰問，教廷官網感謝名單上，蔡總統列名首位；此外，10月我國國慶教宗也特別致略蔡總統，為台灣人民與和平繁榮由衷祈福，以上均是台灣與教廷邦誼友好的實證。

她說，教廷曾多次對外公開表示，「梵中主教任命臨時協議」在處理教務議題，不涉及政治事務。我國政府也多次說明，希望該協議及相關作為能有助改善中國日益嚴重的箝制宗教自由的問題。

但她說，種種情勢顯示，中國地下教會遭受更嚴重的脅迫打壓，各種逼迫的手段變本加厲；對於中國宗教自由及人權狀況每況愈下，國際社會不斷表示高度關切與譴責。

歐江安表示，外交部將密切觀察中國壓迫宗教自由的情形，期盼中國境內教友能真正享有普世價值的宗教自由及基本人權保障。外交部也會持續推動與教廷及天主教會的合作，深化台梵基於共享理念的長久邦誼。