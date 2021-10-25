陽明交大與工研院電光系統所團隊近期發表全球最高效能的三元卷積神經網路記憶體內運算加速晶片。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

陽明交通大學電子研究所教授侯拓宏團隊研究記憶體內運算技術多年，近期發表全世界最高效能的三元卷積神經網路記憶體內運算加速晶片，每瓦功耗每秒可進行超過2萬兆次的運算，面積使用效率提升了4.5倍，讓記憶體內運算性能邁入新的里程碑。

侯拓宏所領導的團隊多年來深耕記憶體內運算技術，團隊研發透過記憶體元件、記憶體電路、人工智慧演算法的跨層級共同設計，一步步提升記憶體內運算的效能。

陽明交大與工研院電光系統所團隊在今年的IEEE亞洲固態電路會議（IEEE A-SSCC）中，共同合作以商用化的28奈米製程技術，發表目前全世界最高效能的三元卷積神經網路 （ternary CNN）記憶體內運算加速晶片，每瓦功耗每秒可進行超過2萬兆次的運算（20943 TOPS／W），這較過去的技術大幅提升了3.7倍，面積使用效率也提升了4.5倍，樹立了全新的記憶體內運算性能里程碑。

侯拓宏說，透過跨層級共同設計技術，此晶片克服了記憶體內運算中存在的計算誤差，展示了極低耗電且高準確的語音關鍵字辨識能力，目前已與工研院的團隊正積極將此技術導入商業用「即呼即醒」的智慧藍芽耳機中。

他同時表示，人工智慧的瓶頸之一在於運算硬體的效能，也是人工智慧運算無法由資料中心全面普及到個人行動裝置的主要原因。

記憶體內運算因為其高效能的特性，是目前全世界各大IC設計公司與記憶體公司關注的破壞性技術，但真正的潛力仍未被完整的實現，此次的成果充分展現了記憶體內運算的進步，相信再經過幾年的努力，打造如人腦一般高效的人工智慧運算硬體將不再是遙不可及的夢想。