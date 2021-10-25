P.LEAGUE+在25日攜手東吳大學法學院運動暨娛樂法研究中心，公佈眾所期盼的賽務章程，期待藉由此次的產學合作打造體制健全的職籃環境，讓PLG能「職業化」、「數據化」、「娛樂化」之後，持續朝向「產業化」的目標前進。

PLG執行長陳建州表示，「今天對PLG是非常重要的一天！聯盟非常看重規章制度，因此希望藉由跟東吳法學院的產學合作，將專業的事情交給專業，讓聯盟的規章能夠健全及透明化，同時也感謝6支球團共同的付出，期待未來台灣的運動法能更健全、穩定及長久的發展。」

東吳法學院運動暨娛樂法研究中心主任李志峰表示，「東吳法學院非常興奮能跟PLG合作，希望產學合作幫忙不斷優化聯盟規章並且透明化，讓PLG成為職業運動的領頭羊，朝向永續經營及發展的方向前進。」

PLG這次和東吳法學院的產學合作，看重其為國內外知名之法學院，院內除設有傳統專長之法律中心外，為因應社會之發展，亦設有跨領域法律中心，以為相關領域問題之研究，解決紛爭並促進社會公益。

運動暨娛樂所涉及之制度與紛爭，乃屬跨領域之性質，目前國內僅有愛好該領域之運動界及法律界之人士，組成相關之學會外，並無專門之機構或中心為運動暨娛樂法律之研究。因此，東吳法學院特別從其專任師資中，集結研究運動暨娛樂法律為其研究領域並積極參與運動法領域者，成立運動暨娛樂法研究中心。

未來東吳運動暨娛樂法研究中心成立後，將定期分別舉辦座談會、研討會等學術活動，就國內外議題提出相關報告，並邀請學界、產業及政府官員等共同與談，期能藉此成為國內運動暨娛樂法律的學術研究單位及溝通平台，並將年度研究成果彙集成冊出版，以期提供學術界及實務界人士參考。

PLG賽事章程，現在已經上線讓有興趣的球迷朋友參考及研究，詳情請上聯盟官網https://pleagueofficial.com/