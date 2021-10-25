台灣四周環海，加上魚類營養價值高，海鮮成了家家戶戶餐桌上的常見菜餚，不過也有民眾擔心不慎吃進海洋汙染物，對此營養師程涵宇特別分享十大低重金屬魚類，讓民眾吃得心安，並加碼曝光吃魚油的2個時間點效果最佳。

營養師程涵宇日前在臉書PO文建議，每周最好吃魚2次以上，因為魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，包含了EPA及DHA，能增強身體保護力、維持好的循環，也有助思緒清晰、保持活力、提升代謝力。

不過要怎麼選擇也很重要，程涵宇分享十大低重金屬魚類，符合美國FDA及環境保護局EPA優先吃的選擇，也就是其中含有較低的重金屬汞，對孕婦、小孩而言相對安全。

1.鯖魚7354mg( EPA2851+ DHA4503)Best

2.秋刀魚4566mg(EPA1665+ DHA2901) Best**

3.柳葉魚2277(EPA1107+ DHA1170) Best ***

4.大西洋鮭魚2163mg(EPA893+ DHA1270) Best

5.圓鱈2033mg(EPA1260+ DHA773)Good

6.正鰹1523mg(EPA319+ DHA1204) Good

7.扁鱈 1332mg (EPA771+ DHA561) Good

8.香魚827mg (EPA280+ DHA547) Best ***

9.竹莢魚596mg(EPA208+ DHA388) Best

10.白鯧440mg(EPA117+ DHA323) Best

程涵宇表示，不飽和脂肪比飽和脂肪好，而不飽和脂肪又分成「單元不飽和脂肪酸」，例如：橄欖油、苦茶油、堅果；和「Omega-6多元不飽和脂肪酸」例如：黃豆油、花生油；以及「Omega-3多元不飽和脂肪酸」例如：深海魚、亞麻仁籽。

不過Omega-6跟Omega-3都是必需脂肪酸，人體無法自行製造，要靠吃來補充。平常除了用好油外，最好Omega-6跟Omega-3比例可以在1：1，但是現代人普遍Omega-6多而Omega-3不足，因此呈現大走鐘的狀態，長期下來就容易常常覺得累、體力差、思緒不清、新陳代謝低迷且負面情緒多。

程涵宇建議，一周吃2次以上的魚，不過如果不愛吃魚、覺得挑魚刺麻煩、或是根本沒時間買魚吃魚，這時候魚油就是很好的選擇，同時也不用擔心吃到重金屬的問題，最好一天吃1至2次，進食時間不管是飯後吃或是隨餐吃都沒問題。