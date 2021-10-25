刑事局打假貨展成效 破獲史上最大非法醫用口罩

刑事局為打擊地下工廠生產假冒醫用口罩，上月23日在台中市大肚區、龍井區、大安區之數處倉庫，破獲自新冠肺炎疫情以來，非法製造醫用口罩，數量達47萬2300片，以及刻有Made In Taiwan 及MD字樣雙鋼印模具19支，逮捕44歲姚女等8人，訊後依違反《醫療器材管理法》送辦。

檢警調查，46歲陳嫌租賃工廠，姚嫌負責提供布料、口罩機器，與18歲的陳姓兒子在台中潭子區私設生產線，46歲陳男指揮廖等人，在工廠內非法生產數量龐大的雙鋼印醫用口罩，違法製造，檢警擔心成為防疫破口，影響我國防疫成效。

刑事局在今年5月接獲線報，查獲地下口罩工廠外，還在台中市大肚、龍井、大安等數處倉庫等7處據點搜索，查扣印有Made In Taiwan 及MD字樣醫用口罩成品，共計47萬2300片、刻有Made In Taiwan 及MD字樣雙鋼印模具19支拘提犯嫌姚嫌等4人及通知犯嫌陳女等4人到案說明。

警方呼籲，切勿購買沒有完整外盒包裝或來路不明之裸包醫用口罩，購買醫用口罩時，除了向合格藥商洽購外，選購時需注意核對口罩外包裝、盒身有無清楚標示衛生福利部醫療器材許可證字號，以免遭不肖業者魚目混珠，蒙受損害。