開設車行的林男女友日前因生日當天遲遲聯絡不上男友，一氣之下竟在對方的瑪莎拉地跑車上噴漆，她在車身與引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字。（翻攝自南部記者爆料網／石秀華高雄傳真）

高雄市飆車歪風再起，10月24日凌晨，被民眾拍下4、50輛的飆車族在大寮集結後，往大樹方向沿路狂飆、佔據雙向車道還闖紅燈，警方接到訊息後展開調查，發現飆車車隊疑似帶頭者是今年8月間，曾因所擁有的名車瑪莎拉蒂被女友噴漆「渣男」的林姓男子，將循線約談林男到案說明。

本報接獲陳姓讀者爆料指稱，由於疫情降溫，近日發現有車隊透過Line群組號召飆車，於是展開蒐證，陳男於10月24日凌晨，發現有飆車族先在南州交流道集結後，先經台88線下大寮交流道後，又在大寮區和發路台糖加油站再次集結，並由1輛白色的TOYOTA ALPHARD帶頭，4、50輛飆車車隊沿路往大寮和旗甲路的河堤路一段，再往大樹方向狂飆、競速，並連續闖紅燈，無視紅燈號誌。

飆車歪風再起，市警局甚為重視，刑大和轄區林園分局展開調查，發現帶頭者疑為開車行的林姓男子；林男今年8月間，因女友生日當天遲聯絡不上他，一氣之下竟在林男所有的瑪莎拉蒂跑車車身和引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字，噴漆的影片在網路上瘋傳，許多網友歪樓說女子「渣」字都寫錯，也笑說這種女友真的惹不起。

警方追查發現，林男疑似當天曾在Line號召車聚，對於車隊是否沿路有飆車競速行為，將約談林男以及相關闖紅燈的車輛到案說明，以釐清是否有公共危險的飆車犯行。