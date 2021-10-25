新北市長侯友宜（右3）在模擬起跑拱門下鳴槍宣告，明年邁入20週年的萬金石馬拉松報名啟動。（陳慰慈攝）

2022年萬金石馬拉松11月1日至29日受理登記報名，明年3月20日開跑，新北市長侯友宜表示，萬金石馬拉松是全台最受矚目的馬拉松賽事，每年都吸引眾多國際好手參加，也是台灣登上國際此舞台最佳時機點，明年萬金石馬拉松將邁入20年，在疫情舒緩下，邀大家沿著最美麗的北海岸，一起來趟舒暢身心的馬拉松賽事。

新北市長侯友宜表示，盼了好久萬金石馬拉松總算盼回來了，去年因為疫情狀況不明停辦，今年疫情比去年嚴重，但大家通力合作守住疫情，延期至11月21日登場，本來去年就期待達到萬金石馬拉升為金標賽事，今年11月21日就先暖身，明年大家再一起迎向金標認證肯定。

侯說，他2007年跑了第一場的萬金石馬拉松，明年萬金石馬拉松邁入20年，他開心有機會能見證，之前他幾乎每年舉辦都會下去跑，今年與明年有機會也會盡可能去參加。

新北市體育處表示，今年萬金石馬拉松特別與Uniigym互動體感健身合作，發展出線上運動課程，提供跑友免費專區，請喜愛路跑的朋友，務必關注萬金石粉絲專頁，將可獲得免費體驗序號，有肌力、技術訓練及伸展等與跑者相關的專屬課程，可以在疫情下維持自己生活中運動的節奏，備戰即將到來的馬拉松賽季。

體育處補充說明，為帶給跑友不凡的整體視覺感受，明年的跑衣也經特別設計，以20個圓點象徵每年參與的跑者，移動的速度感跟漸層的光影匯聚成賽事女王頭意象，還有跑者最關心的跑衣也一樣充滿速度感，以橘色及藍色區分馬拉松組及挑戰馬組，期許跑者以完賽為目標奔向終點前進。

體育處指出，「2022新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為11月1日中午12時起至11月29日中午12時止，11月30日下午6時將於官網公布抽籤結果，並以電子郵件通知抽中名單，更多「2022新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。